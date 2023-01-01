Гонец из Пизы. Михаил Веллер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что произойдет, если «Аврора» вдруг снимется со своей вечной стоянки в Петербурге и отправится в Москву – наводить орудия на Кремль? А по дороге ее экипаж в черных кожанках и с маузерами в руках примется наводить порядок в стране? Отныне судьба России будет вершиться на палубе легендарного кр�ейсера, а один из его офицеров будет назначен, ни много ни мало, нашим новым президентом. Захватывающий сюжет, блестящий стиль повествования и разговор о проблемах, которые волнуют миллионы наших сограждан, поднимают этот роман на вершину творчества Михаила Веллера.



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