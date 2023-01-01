Голубая книга. Михаил Зощенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

…цветом надежды, цветом, который с давних пор означает скромность, молодость и все хорошее и возвышенное, этим цветом неба, в котором летают голуби и аэропланы, цветом неба, которое расстилается над нами, мы называем нашу смешную и отчасти трогательную книжку. Михаил Зощенко Предлагаемая вам аудиокнига, записанная на студии АРДИС – «Голубая книга» – это сборник бытовых новелл и исторических анекдотов, написанный замечательным советским писателем Михаилом Зощенко. Сам автор определял его как «краткую историю человеческих отношений». И настоящее, и прошлое в рассказах, впервые опубликованных в 1934-35 годах, дается в восприятии типичного героя Зощенко, не обремененного культурным багажом и понимающего историю как набор бытовых эпизодов. После публикации «Голубой книги» Зощенко фактически было запрещено печатать произведения, выходящие за рамки «положительной сатиры на отдельные недостатки». Сюжеты вошедших в «Голубую книгу» рассказов «Забавное приключение» и «Свадебное происшествие» положены в основу сценария известной комедии Леонида Гайдая «Не может быть».



Голубая книга слушать на видеосервисе Wink.