Головные боли, или Зачем человеку плечи?. Сергей Бубновский
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Головные боли, или Зачем человеку плечи?. Сергей Бубновский

Головные боли, или Зачем человеку плечи?. Сергей Бубновский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота223 мин6+

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О книге

Что может быть хуже головной боли? От нее невозможно убежать. Причин головной боли великое множество, но мало кто знает, что часто они связаны со слабостью мышц плечевого пояса. В своей новой книге доктор Бубновский расшифровал код головных болей и показал выход из этого замкнутого круга, без обезболивающих препаратов. Можно ли справиться с болью самостоятельно? Что такое мышечная депрессия? Как быть с острой головной болью? К чему может привести склероз сосудов мозга? Автор расскажет, как правильно выполнять упражнения, чтобы избавиться от головных болей, а также болей в плече и шее, как укрепить свою психику. В конце книги помещен «Большой жизненный словарь», в котором с оригинальным медицинским юмором описываются состояния краха здоровья людей, игнорирующих подсказываемый автором путь к здоровью. Книга должна быть интересна всем без исключения и прежде всего тем, кто не хочет попасть в качестве примера в этот словарь.

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Жанр
Медицина, здоровье, красота
Время
223 мин / 03:43

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