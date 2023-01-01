Голова профессора Доуэля. Александр Беляев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Возможна ли жизнь человеческого разума вне тела? И, если да, то что ждет этот разум под властью морально нечистоплотного человека? Ставя свои дерзкие эксперименты, профессор Доуэль и не предполагал, что однажды в роли подопытного животного окажется он сам, а его бывший ученик получит в полную собственность голову своего учителя, чтобы безнаказанно распоряжаться его гениальными мыслями.



Голова профессора Доуэля слушать на видеосервисе Wink.