Голова профессора Доуэля. Александр Беляев
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Голова профессора Доуэля. Александр Беляев

Голова профессора Доуэля. Александр Беляев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика445 мин12+

Сюжет

Возможна ли жизнь человеческого разума вне тела? И, если да, то что ждет этот разум под властью морально нечистоплотного человека? Ставя свои дерзкие эксперименты, профессор Доуэль и не предполагал, что однажды в роли подопытного животного окажется он сам, а его бывший ученик получит в полную собственность голову своего учителя, чтобы безнаказанно распоряжаться его гениальными мыслями.

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