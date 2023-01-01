Голова профессора Доуэля. Александр Беляев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Франция. Париж. Профессор-хирург Керн втайне проводит успешные работы по оживлению человеческой головы. Мари Лоран, поступившая ассистенткой в его частную клинику, случайно узнаeт, что успеху в исследованиях Керн обязан оживлeнной им голове его бывшего руководителя и известного профессора Доуэля, умершего при подозрительных обстоятельствах. Керн скрывает факт существования оживлeнной головы и вынуждает еe работать на себя. Многие произведения Беляева рождались необычно. Вспоминая о том, как создавался роман «Голова профессора Доуэля», писатель отмечал, что это произведение в значительной степени автобиографическое. «Болезнь уложила меня однажды на три с половиной года в гипсовую кровать, – писал Беляев. – Этот период болезни сопровождался параличом нижней половины тела. И хотя руками я владел, все же моя жизнь сводилась в эти годы к жизни „головы без тела“, которого я совершенно не чувствовал… Вот когда я передумал и перечувствовал все, что может испытать „человек без тела“».



Голова профессора Доуэля слушать на видеосервисе Wink.