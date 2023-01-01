Голоса, зазвучавшие вновь. Записи 1908-1950 годов. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одним из первых писателей в России был записан на фонограф Лев Толстой. Это произошло в феврале 1895 года. Потом, уже на пластинки были записаны голоса не только Льва Толстого, но и Валерия Брюсова, Леонида Андреева, Ивана Бунина и других поэтов и писателей. Характерные черты авторского чтения можно расслышать в записях, представленных на диске. Старые записи звучат не очень отчетливо, передавая иногда даже не сами голоса, а лишь их обедненные, подчас с искаженным тембром отзвуки. Эти записи можно и нужно слушать много раз. Сначала, пользуясь прилагаемым к диску текстом, потом, уже зная текст, и, привыкнув, притерпевшись к дефектам звучания, сквозь шипы, шорохи и потрескивания вы все явственнее будете слышать голос столь значительных и столь разных писателей и поэтов, сможете, как бы ощутить их присутствие, почувствовать своеобразие личности. Голоса, зазвучавшие вновь. Толстой Л., Андреев Л., Бунин И., Брюсов В., Блок А., Белый А., Гумилев Н., Волошин М., Есенин С., Мандельштам О., Багрицкий Э., Ремизов А. Записи 1908-1950 годов Произведения с 1 по 29 звучат в исполнении авторов. Стихотворение А.Блока «Шаги Командора» читает Эдуард Багрицкий, отрывок из повести Н.Гоголя «Вий» – Алексей Ремизов.



Голоса, зазвучавшие вновь слушать на видеосервисе Wink.