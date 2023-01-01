Голос ведьмы. Ольга Иванова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Я – Вивиан из рода Шиан, и я ведьма. Когда-то моя бабка прокляла мага Десмонда Лэйрда, и теперь его сын, Грэйг, собирается мстить. Мне же необходимо попасть в замок Лэйрдов и забрать кристалл моего рода, чтобы сохранить жизнь своей сестре и не потерять собственную. Наша встреча с магом неизбежна, а ее последствия непредсказуемы. Мне придется решить, что для меня важнее: долг или чувства? И сможет ли любовь победить жажду крови?



Голос ведьмы слушать на видеосервисе Wink.