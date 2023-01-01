Голодный мозг. Как перехитрить инстинкты, которые заставляют нас переедать. Стефан Дж. Гийанэй
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Голодный мозг. Как перехитрить инстинкты, которые заставляют нас переедать. Стефан Дж. Гийанэй

Голодный мозг. Как перехитрить инстинкты, которые заставляют нас переедать. Стефан Дж. Гийанэй (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология, Медицина, здоровье, красота620 мин12+
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Сюжет

Никто не хочет переедать. И уж тем более никто не хочет делать это в течение многих лет, становясь все толще и толще, приобретая диабет и сердечно-сосудистые заболевания. И тем не менее треть россиян делает это ежедневно! Почему, даже понимая, что у нас проблемы, мы не можем остановиться? Доктор Стефан Гийанэй, нейробиолог из США, считает, что все дело в эпигенетике. Наш аппетит и выбор продуктов питания «сбивается с пути» древними, хорошо отработанными инстинктивными цепями мозга. Ведь как и 1000 лет назад, он играет по правилам «выживания», которых сегодня больше просто нет. «Голодный мозг» поможет читателю понять, почему и каким образом наш мозг мешает нам похудеть, и распишет способы «обмануть» привычки и инстинкты организма. А по пути расскажет, как этот таинственный орган делает нас теми, кто мы есть.

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