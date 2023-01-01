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Голодные игры. Сьюзен Коллинз (книга, 2008) слушать онлайн
7.42008, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика574 мин12+
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Сюжет
Книга-сенсация, возглавившая 21 список бестселлеров и удостоенная множества литературных наград! Эти парень и девушка знакомы с детства и еще могут полюбить друг друга, но им придется стать врагами… По жребию они должны участвовать в страшных «Голодных играх», где выживает только один – силь�нейший. Пока в жестоком квесте остаются хотя бы какие-то участники, Китнисс и Пит могут защищать друг друга и сражаться вместе. Но рано или поздно кому-то из них придется пожертвовать жизнью ради любимого… Таков закон «Голодных игр». Закон, который не нарушался еще никогда!
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