Голод и ведьма. Вадим Громов (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Деньгопад для всех! Процентные ставки снижены! От 10000 до 50000 рублей при наличии одного документа! Принятие решений за 10 минут! Офис находится по адресу…! Серебряные буквы на небольшой синей листовке – почти гипнотизировали. Но, не цветом и не агрессивно-рублёными линиями шрифта. Звукорежиссер�ы: Александр Авгур и Дамир Мударисов



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