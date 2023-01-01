Год первый. Нора Робертс
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Год первый. Нора Робертс

Год первый. Нора Робертс (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика896 мин16+

О книге

Новый роман признанного автора бестселлеров Норы Робертс! Сплав постапокалипсиса и брутального городского фэнтези для поклонников «Противостояния» Стивена Кинга. Бестселлер New York Times, после выхода в 2017 году занимавший первую строчку топа. Увлекательный сюжет о глобальной пандемии на стыке магии и актуальной повседневности. Харизматичные герои, красочные картины гибнущей цивилизации и колдовские обряды не дадут заскучать. Совокупный тираж книг Норы Робертс превышает 500 миллионов экземпляров! Всe началось в канун Нового года. За считаные недели мистический вирус, названный Приговором, положил конец цивилизации и уничтожил половину населения Земли. Многие из выживших изменились навсегда – и стали магами, способными летать, проклинать, зажигать огонь силой мысли. Среди них – бывшая шеф-повар, открывшая в себе колдовской дар журналистка-фея фельдшер-ясновидец, вынужденный оберегать молодую мать и троих детей. Приговор разрушил их жизни и обрeк на выживание в мире, где властвуют тьма, хаос и страх. Лишь не рождeнный ещe ребeнок может однажды вернуть в него свет, – но есть те, кто хочет этому воспрепятствовать. Чтобы убить Избранную и женщину, которая носит еe под сердцем, они пойдут на всe. И иные из них прячутся под масками тех, кому ты привык доверять больше себя самого… Встречайте захватывающее постапокалиптическое фэнтези от королевы бестселлеров Норы Робертс!

Год первый слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
896 мин / 14:56

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