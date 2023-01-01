Год первый. Нора Робертс (книга, 2020) слушать онлайн

Новый роман признанного автора бестселлеров Норы Робертс! Сплав постапокалипсиса и брутального городского фэнтези для поклонников «Противостояния» Стивена Кинга. Бестселлер New York Times, после выхода в 2017 году занимавший первую строчку топа. Увлекательный сюжет о глобальной пандемии на стыке магии и актуальной повседневности. Харизматичные герои, красочные картины гибнущей цивилизации и колдовские обряды не дадут заскучать. Совокупный тираж книг Норы Робертс превышает 500 миллионов экземпляров! Всe началось в канун Нового года. За считаные недели мистический вирус, названный Приговором, положил конец цивилизации и уничтожил половину населения Земли. Многие из выживших изменились навсегда – и стали магами, способными летать, проклинать, зажигать огонь силой мысли. Среди них – бывшая шеф-повар, открывшая в себе колдовской дар журналистка-фея фельдшер-ясновидец, вынужденный оберегать молодую мать и троих детей. Приговор разрушил их жизни и обрeк на выживание в мире, где властвуют тьма, хаос и страх. Лишь не рождeнный ещe ребeнок может однажды вернуть в него свет, – но есть те, кто хочет этому воспрепятствовать. Чтобы убить Избранную и женщину, которая носит еe под сердцем, они пойдут на всe. И иные из них прячутся под масками тех, кому ты привык доверять больше себя самого… Встречайте захватывающее постапокалиптическое фэнтези от королевы бестселлеров Норы Робертс!



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