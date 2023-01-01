Год чудес. Джералдин Брукс (книга, 2020) слушать онлайн

«Год чудес» Джералдин Брукс – яркая, потрясающе актуальная и неожиданно утешительная история о катастрофической эпидемии чумы. 1665 – страшный год, год Великой лондонской чумы. Чудовищная эпидемия неуклонно, но до поры до времени тихо расползается по стране, и вместе с зараженным тюком ткани попадает в маленькую деревушку. Священник говорит, что болезнь – это испытание, посланное Богом, и местные жители решают изолироваться в своей деревне, чтобы не нести заразу дальше. Ужас нарастает постепенно, и вот уже людям остается только молиться. Чума не берет молодую вдову, служанку Анну, которая вместе с женой священника начинает ухаживать за умирающими. Но порой неизвестно, что смертельней: сама эпидемия или суеверия и всепоглощающий страх, который охватывает жителей. В деревушке начинается жестокая охота на ведьм… Но самоотверженность, стойкость и милосердие способны превратить самый жуткий год – в год чудес. Пресса о книге: «Блестящий роман. Глубокое литературное погружение в историю о том, как катастрофа меняет людей» The New Yorker «Джерладин Брукс – очень талантливая рассказчица, ее книга о том, что невежество, ненависть и недоверие могут быть такими же смертельными, как и любой вирус… „Год чудес“ сам по себе является чудом» People



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