Гнев, обида, месть и предательство. Игорь Вагин (книга, 2020) слушать онлайн

Известный психолог и бизнес-тренер Игорь Вагин разбирает по полочкам такие понятия как гнев, обида, месть и предательство. Чувство обиды – основная причина большинства конфликтов, ссор, скандалов, семейных сцен, ухода друзей, любимых, близких. Наши обиды, досада, ненависть, гнев приносят нам больше вреда, чем то, что заставило нас гневаться и обижаться. Прослушав аудиокнигу и освоив специальные упражнения и психотехники, предлагаемые автором, вы сумеете защититься от переживаний, связанных с ложью, предательством и изменой, легко справитесь с обидой, научитесь сдерживать злость и негодование, преодолевать ненависть и жажду мщения, сможете контролировать гнев и использовать его энергию себе во благо.



Гнев, обида, месть и предательство слушать на видеосервисе Wink.