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Глубина: Лабиринт отражений. Фальшивые зеркала. Прозрачные витражи. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Фантастика427 мин16+
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О книге
Новый сборник мастера отечественной фантастики! «Лабиринт отражений». «Фальшивые зеркала». «Прозрачные витражи». Знаменитый цикл мастера отечественной фантастики Сергея Лукьяненко, получивший культовый статус благодаря динамичному сюжету, уникальной авторской манере повествования и проро�ческому посылу: величайшее чудо, созданное человечеством, может оказаться как даром, так и проклятием, если использовать его бездумно. Итак, добро пожаловать в виртуальный город Диптаун – столицу киберреальности!..
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