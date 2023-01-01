Глубина: Лабиринт отражений. Фальшивые зеркала. Прозрачные витражи. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

Новый сборник мастера отечественной фантастики! «Лабиринт отражений». «Фальшивые зеркала». «Прозрачные витражи». Знаменитый цикл мастера отечественной фантастики Сергея Лукьяненко, получивший культовый статус благодаря динамичному сюжету, уникальной авторской манере повествования и проро�ческому посылу: величайшее чудо, созданное человечеством, может оказаться как даром, так и проклятием, если использовать его бездумно. Итак, добро пожаловать в виртуальный город Диптаун – столицу киберреальности!..



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