Глубина: Лабиринт отражений. Фальшивые зеркала. Прозрачные витражи. Сергей Лукьяненко
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Глубина: Лабиринт отражений. Фальшивые зеркала. Прозрачные витражи. Сергей Лукьяненко

Глубина: Лабиринт отражений. Фальшивые зеркала. Прозрачные витражи. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Фантастика427 мин16+

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О книге

Новый сборник мастера отечественной фантастики! «Лабиринт отражений». «Фальшивые зеркала». «Прозрачные витражи». Знаменитый цикл мастера отечественной фантастики Сергея Лукьяненко, получивший культовый статус благодаря динамичному сюжету, уникальной авторской манере повествования и пророческому посылу: величайшее чудо, созданное человечеством, может оказаться как даром, так и проклятием, если использовать его бездумно. Итак, добро пожаловать в виртуальный город Диптаун – столицу киберреальности!..

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Жанр
Фантастика, Русская литература
Время
427 мин / 07:07

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