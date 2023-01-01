Глотнуть воздуха. Джордж Оруэлл (книга, 2020) слушать онлайн

Джорджу Боулингу всего сорок пять, но он все чаще и чаще начинает задумываться о никчемности своей жизни. Он недоволен всем: своим внешним видом, работой, семьей. Настоящее для него невыносимо. А вот прошлое, напротив, вызывает только приятные воспоминания. Небольшой городок с парой магазинов и рыночной площадью, где прошло детство Джорджа, родительский дом и большое озеро с огромными рыбами, и ни с чем не сравнимый воздух, такой сладкий и пьянящий, каким он может быть только в беззаботной юности. А что, если еще не поздно вернуть все это? Ну что ж, решено. И после недолгих колебаний Джордж отправляется в город своей мечты, где он когда-то был так бесконечно счастлив. Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Джорджа Оруэлла: «Дорога на Уиган-пирс», «Скотный двор», «1984», «Да здравствует фикус!», «Славно, славно мы резвились», «Фунты лиха в Париже и Лондоне», «Глотнуть воздуха», «Англия и англичане», «Вспоминая Испанскую войну».



Глотнуть воздуха слушать на видеосервисе Wink.