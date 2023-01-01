Глория. Трон одного мертвеца. Наталья Жильцова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Наталья Жильцова – популярный автор книг в жанре героического и романтического фэнтези, создатель полюбившихся многим фантастических миров. Представляем в аудиоформате пятую книгу из популярного у читателей и слушателей цикла «Глория». Жанр – детективное фэнтези. Главная героиня в бегах, её разыскивают. После смерти короля многое остаётся непонятным, например пропажа Айронда в землях тёмных магов или внимание к героине со стороны Чёрных Клинков. Неясно и кто будет претендовать на трон. Но всё тайное со временем станет явным. Слушайте в аудиоформате финальную книгу серии о Глории.



Глория слушать на видеосервисе Wink.