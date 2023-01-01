Глобализация и Домострой. протоиерей Олег Стеняев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Беседа протоиерея Олега Стеняева. Иконографическое восприятие жизни у наших предков. Пять начал жизни человека, созданных Богом: личность, семья, национальность, государство, Церковь. Выгодно ли женщине руководствоваться Домостроем? Чем являлся храм в Древней Руси? Система воспитания детей по Домострою. Опасность глобализации для православного самосознания. Что такое демократия с точки зрения христианина. Церковный суд вместо международного суда.



Глобализация и Домострой слушать на видеосервисе Wink.