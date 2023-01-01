«Главный» мужской орган. Медицинские исследования, исторические факты и забавные культурные феномены. Александр Сегал (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Какие случайные научные открытия позволили решить проблему эректильной дисфункции? Так ли важен размер пениса в половой жизни? С чем связан обряд обрезания, в чем его преимущества и недостатки? На эти и другие вопросы ответит Александр Самуилович Сегал – доктор медицинских наук, андролог. Он поможет разобраться в анатомии и физиологии, расскажет все о заболеваниях, травмах и профилактике, объяснит, где миф, а где проверенные научные данные и познакомит с интересными фактами и историческими феноменами того, как половой член представлялся в мировой литературе и изобразительном искусстве. .



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