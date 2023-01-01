Главные вопросы жизни. Универсальные правила. Андрей Курпатов
Wink
Аудиокниги
Главные вопросы жизни. Универсальные правила. Андрей Курпатов

Главные вопросы жизни. Универсальные правила. Андрей Курпатов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология599 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Чувство одиночества, любовь и разочарование в отношениях, время, в котором мы живeм, дело, которым мы заняты… Это непростые темы, которые то и дело приводят нас к размышлениям о «смысле жизни». Но есть ли в ней этот смысл? И если есть, то чем он может быть измерен? Эта книга позволит вам заглянуть внутрь себя и оглянуться вокруг, здраво оценить свою жизнь, отношения с другими людьми, найти свое место в этом мире и в этом очень не простом времени. Психология жизненного пути от самого известного психотерапевта России. Рекомендуется принимать вместе с «Красной таблеткой».

Главные вопросы жизни слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг