Главные вопросы жизни. Универсальные правила. Андрей Курпатов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Чувство одиночества, любовь и разочарование в отношениях, время, в котором мы живeм, дело, которым мы заняты… Это непростые темы, которые то и дело приводят нас к размышлениям о «смысле жизни». Но есть ли в ней этот смысл? И если есть, то чем он может быть измерен? Эта книга позволит вам заглянуть внутрь себя и оглянуться вокруг, здраво оценить свою жизнь, отношения с другими людьми, найти свое место в этом мире и в этом очень не простом времени. Психология жизненного пути от самого известного психотерапевта России. Рекомендуется принимать вместе с «Красной таблеткой».



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