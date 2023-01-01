Главные секреты абсолютной уверенности в себе. Роберт Энтони (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как добиться абсолютной уверенности в себе? Те, кто советует вам воспитывать силу воли, правы, но они не так далеко продвинулись на пути к цели. Одного решения преуспевать и вести более плодотворный, творческий образ жизни недостаточно, ибо оно не затрагивает суть проблемы, которая заключается в ошибочном восприятии. Как только мы правильно оценим положение вещей и истолкуем свое окружение в истинном свете, мы сможем изменить себя. Только изменив себя, можно обрести стопроцентную уверенность в себе!



Главные секреты абсолютной уверенности в себе слушать на видеосервисе Wink.