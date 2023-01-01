Главное внимание – главным вещам. Стивен Кови,Ребекка Меррилл,Роджер Меррилл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как организовать свое время так, чтобы все успеть? Рецепт авторов кажется парадоксальным: далеко не все нужно успевать. Какой смысл как можно быстрее карабкаться вверх по лестнице успеха, если она приставлена не к той стене? Развивая идеи знаменитого бестселлера «Семь навыков высокоэффективных людей», авторы объявляют прежние концепции и инструменты тайм-менеджмента несостоятельными. Они предлагают поистине революционные подходы к организации времени, помогающие преодолеть наркотическую зависимость от срочности и делать в первую очередь самые важные дела.



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