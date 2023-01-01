Гладь, люби, хвали 2: срочное руководство по решению собачьих проблем. Анастасия Бобкова,Екатерина Пронина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если у вашей собаки есть поведенческие проблемы: она то и дело пытается сожрать на прогулке встречную старушку, превращает вашу любимую новую квартиру в очень старую, выгуливает вас на натянутом поводке или воет в одиночестве на соседей, то вы – по адресу. После прослушивания этой книги вы будете знать, как себя вести с шерстяным другом, чтобы оставить в прошлом утилитарный подход к собакам: «Эта сломалась – несите следующую!». Вторая книга от авторов бестселлера «Гладь, люби, хвали» станет незаменимой в выстраивании отношений между псом и его человеком и улучшении этих отношений, если вдруг с ними что-то пошло не так. Слушать руководство можно двумя способами: для удовольствия все подряд или по делу, выбирая из оглавления проблему, которая не дает жить спокойно с собакой именно вам.



Гладь, люби, хвали 2: срочное руководство по решению собачьих проблем слушать на видеосервисе Wink.