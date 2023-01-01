Girl Code. Как разгадать код успеха в личной жизни, дружбе и бизнесе. Кара Элвилл Лейба. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ни для кого не секрет: женщины все увереннее захватывают мир. Их назначают на ключевые посты в крупнейших корпорациях, они двигают науку, пишут романы, управляют бизнесом. Но даже стальным леди непросто решиться на перемены. Что скажут близкие? Как быть, если они не хотят вас поддерживать? Как, �наконец, одолеть внутреннюю критикессу, которая постоянно находит повод для недовольства? Для всех, кто задается такими вопросами, Кара Лейба создала уникальную программу саморазвития, которая сочетает прокачку деловых качеств и заботу о себе. Станьте женщиной-лидером, женщиной-примером… оставаясь самой собой!



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