Girl Code. Как разгадать код успеха в личной жизни, дружбе и бизнесе. Кара Элвилл Лейба. Ключевые идеи книги.
Wink
Аудиокниги
Girl Code. Как разгадать код успеха в личной жизни, дружбе и бизнесе. Кара Элвилл Лейба. Ключевые идеи книги.

Girl Code. Как разгадать код успеха в личной жизни, дружбе и бизнесе. Кара Элвилл Лейба. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
27 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Ни для кого не секрет: женщины все увереннее захватывают мир. Их назначают на ключевые посты в крупнейших корпорациях, они двигают науку, пишут романы, управляют бизнесом. Но даже стальным леди непросто решиться на перемены. Что скажут близкие? Как быть, если они не хотят вас поддерживать? Как, наконец, одолеть внутреннюю критикессу, которая постоянно находит повод для недовольства? Для всех, кто задается такими вопросами, Кара Лейба создала уникальную программу саморазвития, которая сочетает прокачку деловых качеств и заботу о себе. Станьте женщиной-лидером, женщиной-примером… оставаясь самой собой!

Girl Code слушать на видеосервисе Wink.

Рейтинг