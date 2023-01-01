Гипсосознание как метод достижения личного успеха. Дарио Салас Соммэр (книга, 2020) слушать онлайн
Сюжет
Эта аудиокнига выдающегося чилийского философа Дарио Саласа Соммэра является уникальным практическим руководством для развития внутреннего мира человека и повышения уровня его сознания. Дарио Салас Соммэр – последовательный сторонник возрождения духовности и нравственности, автор ряда основополагающих книг для самосовершенствования, две из которых – «Мораль XXI века» и «Космическая валюта – наивысшее богатство» – являются официальными учебными пособиями по философии для высших учебных заведений Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Его книга «Гипсосознание как метод достижения личного успеха», изданная во многих странах, в том числе под названием «Практика повышения уровня сознания», стала классикой практической философии и настольной книгой для всех, кто хочет научиться жить сознательно. Следуя предлагаемому в этой книге методу Гипсосознания (от греческого hypsos – высота), можно научиться лучше воспринимать реальность,эффективно разрешать проблемы, достичь истинного счастья и жить, наслаждаясь каждым мгновением своей жизни.
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