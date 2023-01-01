Гипноз. Внушение. Телепатия. Владимир Бехтерев (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Владимир Бехтерев – известный русский и советский психиатр, физиолог, психолог. Разработал методы лечения многих болезеней и создал ряд лекарственных препаратов. Более 20 лет изучал вопросы полового воспитания и поведения ребенка. Многократно критиковал учения Зигмунда Фрейда, но при этом способствовал проведению экспериментальных, теоретических работ по психоанализу.В этот сборник вошли психологические и психиатрические работы В.М. Бехтерева, посвященные вопросам воздействия на личность и толпу.



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