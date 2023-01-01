Гипноз. Внушение. Телепатия. Владимир Бехтерев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Владимир Михайлович Бехтерев (20.01.1857 – 24.12.1927) – академик, выдающийся русский медик-психиатр, невропатолог, физиолог, психолог, основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России. Гипноз, внушение, телепатия – эти загадочные и таинственные слова, обозначают явления, в п�онимании большинства людей граничащие с магией и мистикой. Однако, наука неумолимо движется вперед, все меньше оставляя в жизни места для необъяснимого. Одни легенды и домыслы развенчиваются, другие находят объяснение и превращаются в научно доказанные факты и… инструменты.



Гипноз слушать на видеосервисе Wink.