Гиперболоид инженера Гарина. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Картины того, как зарождается диктатура, и какой финал ее ждет, рисует нам этот роман-предупреждение, написанный на заре отечественной фантастики. Гарин – талантливый инженер, в котором “гений и злодейство” оказываются легко совместимы – создает оружие, которое, по его замыслу, поможет ему завладеть миром. Но кто имеет все – не имеет ничего. Гиперболоид может сжигать корабли, взрывать заводы, прожигать землю, однако он не в силах победить человека в его стремлении к свободе.



Гиперболоид инженера Гарина слушать на видеосервисе Wink.