Гиперболоид инженера Гарина. Алексей Толстой
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Гиперболоид инженера Гарина. Алексей Толстой

Гиперболоид инженера Гарина. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика652 мин12+

Сюжет

Картины того, как зарождается диктатура, и какой финал ее ждет, рисует нам этот роман-предупреждение, написанный на заре отечественной фантастики. Гарин – талантливый инженер, в котором “гений и злодейство” оказываются легко совместимы – создает оружие, которое, по его замыслу, поможет ему завладеть миром. Но кто имеет все – не имеет ничего. Гиперболоид может сжигать корабли, взрывать заводы, прожигать землю, однако он не в силах победить человека в его стремлении к свободе.

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