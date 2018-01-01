Гиперболоид инженера Гарина. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого русского и советского писателя Алексея Толстого – « Гиперболоид инженера Гарина». Книга прочитана популярным артистом и актером дубляжа Виталием Толубеевым. Знаменитый роман А.Н.Толстого вошел в золотой фонд советской научной фантастики. Гениальное изобретение инженера Гарина – тепловой луч огромной силы становится разрушительным оружием в руках его создателя. За гиперболоидом Гарина охотятся и американский химический магнат Роллинг вместе с расчетливой авантюристкой Зоей Монроз, и уголовный розыск Советской России. В лаборатории на острове в Тихом океане новоиспеченный диктатор Гарин готовится решать судьбы мира… ©



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