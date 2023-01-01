Гималаи. Добрый пастырь Вовка Котляр. В горы после пятидесяти – 5. Валерий Лаврусь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если заболел горами, тебя будут преследовать мысли об Эвересте. Чтобы на него подняться, нужны здоровье, физическая подготовка, целеустремлeнность, а главное – деньги. Но ведь можно же только взглянуть! Пусть не покорить вершину, так хотя бы посмотреть. И Юрий Серов отправляется в Непал. Необыч�ный гид, сложный коллектив, непростой поход. Сможет ли Юра добраться до базового лагеря Эвереста? Читайте в пятой повести цикла «В горы после пятидесяти…» – «Гималаи. Добрый пастырь Вовка Котляр».



Гималаи слушать на видеосервисе Wink.