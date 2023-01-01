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Гиблое дело. Лорет Энн Уайт (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Детективы, Триллеры405 мин16+
Сюжет
Журналистка Мьюринн О'Доннелл возвращается в родной город на Аляске, чтобы расследовать таинственную смерть отца и деда. Она просит помощи у единственного человека, которому доверяет – пилота Джета Ратледжа, своей первой любви. Раскрывая темные и ужасные тайны прошлого, Мьюринн и Джет должны рассказать друг другу и собственные секреты. Но есть ли у них на это время? Ведь убийца где-то рядом.
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