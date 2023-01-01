Гибельное влияние. Майк Омер (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

ОТ АВТОРА СУПЕРБЕСТСЕЛЛЕРА «ВНУТРИ УБИЙЦЫ». ПЕРВЫЙ РОМАН ИЗ НОВОГО ЦИКЛА. Лейтенант полиции Нью-Йорка Эбби Маллен – психолог-переговорщик. За считанные секунды ей нужно найти единственно верные слова, чтобы вооруженный убийца не спустил курок. А для этого – составить его психологический профиль, имея минимум информации. Эбби – как профайлер, только быстрее и круче. Она готова ко всему. НО НЕ К ЭТОМУ… Ей позвонила Иден Флетчер. Еще девочками они жили в одной печально известной секте – до той ночи, когда ее лидер Уилкокс сжег заживо всех членов общины. Выжили лишь трое, в том числе и они. И вот спустя много лет Иден нашла подругу детства и просит о помощи: кто-то похитил ее сына и требует выкуп – целых 5 миллионов долларов! В поисках зацепок Эбби пытается понять: ПОЧЕМУ ПОХИТИТЕЛЬ ВЫБРАЛ ИМЕННО ИДЕН? Но та явно что-то недоговаривает. Например, о возможных мотивах преступника. И о том, что делает в ее доме портрет Уилкокса. Иден даже скрывает, что с ней случилось после той трагической огненной бойни. Постепенно Эбби понимает: жуткое прошлое, которое она так старательно пыталась забыть, хитрым путем возвращается к ней. ВЕРНЕЕ, ВОЗВРАЩАЕТСЯ ЗА НЕЙ…





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