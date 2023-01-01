Гибель империи. Российский урок. митрополит Тихон (Шевкунов) (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Гибель могущественной Российской империи, построенной за многие века поколениями наших предков и сгинувшей за считаные дни,– трагический и в то же время бесценный урок для наших соотечественников на все времена. Эта книга не только о Февральской революции 1917года. Она о механизмах, формирующих катаклизмы в России. Хотя исследования автора основаны на внушительном пласте научных источников, книга буквально захватывает читателя с первой страницы, предоставляя множество ошеломляющих фактов, снабжая актуальными материалами для плодотворных размышлений.



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