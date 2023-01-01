Ги де Мопассан. Сказки дня и ночи в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Дмитрий Быков,Ги де Мопассан (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вам послушать новеллы Ги де Мопассана из сборника «Сказки дня и ночи» (1885 г.) в исполнении Дмитрия Быкова. Новеллы Мопассана отличаются удивительной психологической глубиной, эстетическим совершенством, за которыми стоят великий талант и исключительное изобразительное мастерств�о художника. В аудиокнигу также включена лекция – рассказ Дмитрия Быкова об авторе и прочитанных произведениях.



Ги де Мопассан слушать на видеосервисе Wink.