Ги де Мопассан. Орля в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова. Дмитрий Быков,Ги де Мопассан (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вам послушать новеллы Ги де Мопассана из сборника «Орля» (1887 г.) в исполнении Дмитрия Быкова. Центральное место в сборнике занимает одноименная повесть, о которой сам автор писал: «Это фантастическая вещь, в ней много странного, она поразит читателя, и у него не раз мурашки побегут по спине…» Содержание остальных новелл разнообразно: здесь и незаметные трагедии обыденной жизни, и анекдотически забавные истории, и маленькие поэмы в прозе о любви. В аудиокнигу также включена лекция – рассказ Дмитрия Быкова об авторе и прочитанных произведениях.



Ги де Мопассан слушать на видеосервисе Wink.