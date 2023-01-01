Герцогиня и «конюх». Роман Антропов
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Герцогиня и «конюх». Роман Антропов

Герцогиня и «конюх». Роман Антропов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза552 мин12+

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О книге

На этом диске представлена книга Романа Антропова (1876–1913), повествующая о личной жизни и трагической судьбе русской императрицы Анны Иоанновны (1693–1740), а также – о ее фаворите графе Эрнсте Иоганне Бироне (1690–1772), которого историк С.М.Соловьев относил к «паразитам, которые производили болезненное состояние России в царствование Анны». Читает актер Государственного академического театра им. Ленсовета Олег Федоров.

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Жанр
Современная проза
Время
552 мин / 09:12

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