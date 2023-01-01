Герой нашего времени. Михаил Лермонтов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Герой нашего времени» – единственный завершенный роман Михаила Лермонтова. Это социально-психологическая драма, в которой сюжет отходит на задний план, уступая все внимание главному герою – необычному, зачастую неприятному, сомнительному, непонятному, запутавшемуся в своих мыслях и чувствах, а потому запутавшему всех остальных Григорию Печорину. Вдохновленный «Евгением Онегиным», Лермонтов собрал «портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии». Портрет, который должен был уличить общество в его недостатках, а в итоге рассказал о трагедии пост-романтического героя: несомненно порочного, однако завораживающе притягательного и прежде всего настоящего. Озвучить эту книгу было большим желанием актера и режиссера Алексея Аграновича, который и стал голосом «Героя нашего времени». «Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..».



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