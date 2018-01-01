Герой нашего времени. Михаил Лермонтов (книга, 2020) слушать онлайн

Необычайно многомерное и разнородное произведение Лермонтова, едва ли не единственное свободное от идеологического пафоса, авторских наставлений и нравоучений, было признано самым европейским из классических русских романов. Современные школьники основную информацию получают из интернета, просматривая телепередачи или общаясь со сверстниками. Книги, как один из информационных источников, к сожалению отходят на второй план. В результате впоследствии у детей возникает немало проблем связанных с общением, ведь, кроме всего прочего, чтение развивает беглость речи и логическое мышление, обогащает словарный запас. Стараясь идти в ногу со временем и искренне желая привить нашим детям интерес к классической литературе, мы предлагаем вашему вниманию произведения лучших русских авторов в формате аудиокниг. Отзывы в прессе Одно из самых значительных произведений классики русской литературы теперь в новом звуковом оформлении, на 6 дисках. Текст читает актер Максим Пинскер. Несмотря на ремарку «Библиотека школьника», аудиоиздание будет приятным приобретением для любого читателя-слушателя, независимо от возраста и пола. Ваш досуг ©



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