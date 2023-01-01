WinkАудиокнигиГерой нашего времени. Михаил Лермонтов
Герой нашего времени. Михаил Лермонтов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика365 мин12+
Сюжет
"Школьная библиотека" знакомит юных слушателей с творчеством великого поэта и писателя Михаила Юрьевича Лермонтова. Его главным прозаическим произведением является роман «Герой нашего времени». Воспринятый современниками М.Ю.Лермонтова, как «странный», роман побуждает все новые и нов�ые поколения читателей, а теперь и слушателей, искать решения его загадкам…
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