Герой нашего времени. Михаил Лермонтов
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Аудиокниги
Герой нашего времени. Михаил Лермонтов

Герой нашего времени. Михаил Лермонтов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика365 мин12+

Сюжет

"Школьная библиотека" знакомит юных слушателей с творчеством великого поэта и писателя Михаила Юрьевича Лермонтова. Его главным прозаическим произведением является роман «Герой нашего времени». Воспринятый современниками М.Ю.Лермонтова, как «странный», роман побуждает все новые и новые поколения читателей, а теперь и слушателей, искать решения его загадкам…

Герой нашего времени слушать на видеосервисе Wink.

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