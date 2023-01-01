Герой должен быть один. Генри Олди (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В первой книге романа «Герой должен быть один», написанного в стиле, который можно назвать «мифологическим реализмом», повествуется о малоизвестном периоде жизни величайшего древнегреческого героя Геракла: вплоть до совершения им общеизвестных подвигов. Вторая книга романа повествует о со�бытиях, происходивших после совершения Гераклом двенадцати подвигов. Книга первая: «Жертвы» Книга вторая: «Жрецы»



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