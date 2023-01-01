Героические животные. Истории самых невероятных подвигов. Валерия Ильина
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Героические животные. Истории самых невероятных подвигов. Валерия Ильина

Героические животные. Истории самых невероятных подвигов. Валерия Ильина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература372 мин12+

Сюжет

Пример самоотверженности и бескорыстия (а что же это как не героизм) способны показать не только люди, но и животные. Они сражаются наравне с солдатами, помогают врачам, ищут потерявшихся в горах, ловят преступников и летают в космос. В этом «аудиоспектакле» играют и знаменитые Белка со Стрелкой, и не такие известные, но оставившие в мировой истории следы копыт и лапок верблюды, коты, бегемоты и другие братья наши меньшие с большим сердцем. Слушайте эпизоды из жизни животных-легенд всей семьей.

Героические животные слушать на видеосервисе Wink.

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