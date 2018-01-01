Герои, почитание героев и героическое в истории. Томас Карлейль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого британского писателя, автора многотомных сочинений «Французская революция» Томаса Карлейля – «Герои, почитание героев и героическое в истории». "Всемирная история, история того, что человек совершил в этом мире, есть, по моему разумению, в сущности, история великих людей, потрудившихся здесь, на земле. Они, эти великие люди, были вождями человечества, воспитателями, образцами и, в широком смысле, творцами всего того, что вся масса людей вообще стремилась осуществить, чего она хотела достигнуть все, содеянное в этом мире, представляет, в сущности, внешний материальный результат, практическую реализацию и воплощение мыслей, принадлежавших великим людям, посланным в наш мир. История этих последних составляет поистине душу всей мировой истории. » Томас Карлейль, «Герои, почитание героев и героическое в истории» ©



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