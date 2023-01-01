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Герои. Джо Аберкромби (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези, Зарубежная литература1366 мин16+
Сюжет
Продолжение цикла «Земной Круг» от признанного мастера эпической, темной фэнтези. История одной битвы в духе лучших военно-исторических романов. Три дня. Одна битва. Союз против Севера. Под бесстрастными взглядами каменных истуканов пришло время решить, что такое война: преддверие мира или грубое ремесло, суровое испытание или редкая возможность изменить расстановку политических сил. Вернуть честь на поле боя, бороться за власть, плести интриги и метить в Герои.
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