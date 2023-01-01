Гермес. Мистерии Египта. Выпуск 3. Эдуард Шюре (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет третий выпуск «Гермес» всемирно известного труда французского философа Эдуарда Шюре – «Великие посвященные», который был переведен на многие языки, включая русский. «В противоположность Вавилону, мрачной родине деспотизма, Египет был для древнего мира истинной крепостью священной науки, школой для его наиболее славных пророков, убежищем и вместе лабораторией наиболее благородных преданий человечества. Благодаря бесчисленным раскопкам и превосходным научным работам, египетский народ известен нам так, как ни одна цивилизация, предшествовавшая Греции, ибо он развертывает перед нами всю свою историю, написанную на страницах из камня Многие из его памятников восстановлены, многие из его иероглифов разобраны и прочитаны тем не менее нам все еще остается проникнуть в глубину святилища его мысли.» «Великие Посвященные», Эдуард Шюре ©



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