География для топографических кретинов. Андрей Шляхов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наверное, ни одна из наук, изучаемых в школе, не разочаровывает так сильно, как география. Ученики ожидают увлекательных рассказов о путешествиях. Потому что географы только и делают, что путешествуют. А где путешествия, там приключения… Как же без приключений? Автор сразу же и со всей присущей ему прямотой хочет предупредить читателей, что эта книга совершенно не годится для сдачи экзаменов по географии. И Главным Географом Современности после ее прочтения стать невозможно. У книги несколько другие задачи – подружить читателей с географией, помочь разобраться в премудростях этой науки, научить смотреть на нашу планету глазами знающего человека.



География для топографических кретинов слушать на видеосервисе Wink.