Генрих Шестой глазами Шекспира. Александра Маринина (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Генрих Шестой – самая трагическая фигура на английском престоле – в новой исторической книге Александры Марининой. Восьми месяцев от роду занял отцовский трон. В девять лет был увенчан французской короной. Казалось, сбылась золотая мечта Вильгельма Завоевателя о «единой и неделимой» Англо-Французской монархии. Но не срослось… Потерял Генрих Шестой, всё потерял! Столетнюю войну проиграл Жанне д’Арк с её лягушатниками. Братоубийственную бойню Алой и Белой роз не предотвратил. Месяцами находился в шизофреническом ступоре. Злые языки шептались, что жена, прекрасная Маргарита Анжуйская, неверна. Власть уплывала из рук, а он грезил об идиллической жизни пастуха и поэта. В 49 лет последний из династии Ланкастеров оказался очевидцем убийства своего единственного сына Эдуарда и сам погиб в плену. Стоит ли удивляться, что творец принца Гамлета посвятил Генриху Шестому наиболее объемную свою пьесу! Пригласив в качестве главного свидетеля самого Шекспира, Александра Маринина иронично и психологически убедительно рассказывает историю о несчастном короле и о его сумасбродных современниках. Вы узнаете много интересного про средневековые Англию и Францию. Поймете ключевые детали бурного периода английской истории, определившего развитие страны на несколько веков. Сможете увидеть реальную игру престолов. С легкой руки Александры Марининой, преданья старины глубокой оказались столь же увлекательны, как детектив, и столь же изящны и легки, как музыкальная миниатюра. «Итак, друзья, что у нас тут происходит? 1422 год, Англия…»



Генрих Шестой глазами Шекспира слушать на видеосервисе Wink.