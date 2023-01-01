Геном. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

От создателя первого российского блокбастера «Ночной дозор»! Странный мир будущего – мир, где люди от рождения программируются под профессионалов-"спецов". Странный контракт молодого «спеца»-капитана, слишком привлекательный, чтобы не таить в себе скрытой угрозы… Что-то должно случится… И случается. Что-то страшное. И совсем не то, чего ожидали…



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