Гений внутри. Марк Леви (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Марк Леви предлагает простую, но очень эффективную технику – фрирайтинг. Он использовал ее на протяжении многих лет для решения бизнес-задач, генерации идей, написания статей и книг. Марк Леви – президент Levy Innovation LLC. Это консалтинговая компания, которая разрабатывает уникальные маркетинговые стратегии «под клиента». Эти разработки помогают увеличить прибыль в несколько раз. В начале своей карьеры Марк работал директором по оптовой поставке книг. Его метод работы был настолько простым и инновационным, что продажи выросли до одного миллиарда долларов. Позже Леви основал собственную компанию Levy Innovation LLC. Помогает решать сложные проблемы простыми способами. Один из них – фрирайтинг. Это нетрадиционный метод решения сложных проблем. Суть фрирайтинга в том, чтобы выложить на бумаге все, что связано с проблемой. Леви считает, что когда человек пишет все, что его волнует, постепенно ему в голову приходит правильное решение. Проводит лекции и мастер-классы по наработке идей и фрирайтингу. Джо Витале называет Леви человеком со сверхразумом. Марк – автор бестселлера «Гениальность на заказ», колумнист New York Times. Восхищение его работой высказывали Рэй Брэдбери, Том Питерс, Эл Райс и многие другие. Кроме этого, Марк увлекается фокусами. Фокусы авторства Леви неоднократно показывали на выступления в Лас-Вегасе. Он соразработчик внебродвейского шоу «Chamber Magic».



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