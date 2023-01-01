Гений русского сыска. Роман Антропов (книга, 2013) слушать онлайн

Сюжет

Детективные истории о знаменитом русском сыщике И.Д.Путилине, написанные Романом Лукичом Антроповым, который был известен читателям в конце XIX – начале XX века под псевдонимом Роман Добрый. Современники называли Путилина «русским Шерлоком Холмсом». Прототипом литературного героя являлся гл�ава сыскной полиции Санкт-Петербурга Путилин Иван Дмитриевич (май 1830 – 18 ноября 1893). Автор часто брал за основу мемуары самого Путилина, а также следовал традициям авантюрных романов своего времени.



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