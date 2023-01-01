Гений. Книга вторая. Борьба. Теодор Драйзер (книга, 1915) слушать онлайн

Сюжет

Творческие и душевные поиски незаурядной личности, взлеты и падения, испытание бедностью и богатством, страсть к молоденькой девушке и угасающая любовь к жене… Герой романа «Гений», талантливый художник Юджин Витла, во многом сродни своему создателю – американскому писателю Теодору Драйзе�ру. Выход романа в 1915 году произвел взрыв в американских литературных кругах. «Нью-йоркское общество борьбы с пороком» запретило дальнейшее распространение «Гения», как «богохульного и непристойного произведения» и потребовало изъять книгу из продажи. Однако это не помешало роману Драйзера стать мировой классикой и любимым произведением нескольких поколений читателей.



Гений слушать на видеосервисе Wink.