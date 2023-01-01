Гениальность и помешательство. Чезаре Ломброзо (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Почему одни люди восхищают своими способностями, даже гениальностью, а другие несут на себе крест слабоумия, пороков, преступлений? В своей работе Ломброзо прослеживает четкую связь между гениальностью и бессознательным состоянием человека, психическими аномалиями, воздействием на него окружающей среды и общества, рассматривает возникновение и развитие гениальности и слабоумия через призму биосоциологической теории. Книга адресуется психологам, философам, криминалистам и всем любознательным читателям.



Гениальность и помешательство слушать на видеосервисе Wink.